Сделайте разбор 3 числительных.(любых)

Гость: Гость:

Три (метра) – имя числительное. I Обозначает количество предметов: сколько метров? три. Н. ф. – три. II Морфологические признаки: постоянные – количественное, целое, простое; непостоянные – в именительном или винительном падеже (словосочетания недостаточно для того, чтобы это определить – нужно предложение) III (Что? ) три метра (всё словосочетание может быть подлежащим или сказуемым, если числительное в именительном падеже, или дополнением, если числительное в винительном падеже)