Какая природная зона в Астрахани?
Биология
Какая природная зона в Астрахани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Астраханская область располагается в природных зонах полупустынь и пустынь, а посему растительность здесь крайне бедная
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