N227 а объясните пожалуйста
Математика
N227 а объясните пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5=15/3=25/5=30/6 8=16/2=40/5=80/10 3/4=9/12=27/36=300/400 1)1,5л-1кг⇒10/15⇒ 2/3 -рассыпчатая 3л - 1кг⇒1/3 а)1,5л -0.5кг⇒5/15=1/3-вязкая каша б) 3л -2кг⇒2/3 - рассыпчатая каша 1,5 л - 1кг Надо взять кастрюлю больше 2,5л
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