Помогите найти тут месяцы время года и цвета!!!!
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Помогите найти тут месяцы время года и цвета!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Winter с лева , нижняя строчка summer как заканчивается слово winter на одну клетку выше white над winter , 2буква слева самая верхняя строчка spring 4 тая буква слева самая верхняя строчка August 3 строчка слева 4 буква green
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