Фамилия помощника первого русского печатника?
Окружающий мир
Фамилия помощника первого русского печатника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29 Началом русского книгопечатания стал 1564 год. В этот год 1 марта в Москве Иван Федоров вместе со своим помощником Петром Мстиславцем выпустил первую печатную датированную книгу «Апостол» . В послесловии к ней сообщалось: «И начали печатать впервые эту святую книгу Деяния апостольские и послания соборные и святого апостола Павла послания»
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