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Помогите сделать номер 8,9,10 пожалуйста!!!
Українська мова
Помогите сделать номер 8,9,10 пожалуйста!!!
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По п,ятеро по англiйськi
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