Срочно даю 30 баллов.Вычислите значения выражений.Укажите выражения,значения которых равны: a)1,15²-0,12² б)(7,6-0,54)² (1,15-0,12)² 7,6²-2·7,6·0,54+0,54² (1,15-0.12)·(1,15+0,12) (7,6-0,54)·(7,6+0,54) · ·Заранее спосибо
Математика
Срочно даю 30 баллов.Вычислите значения выражений.Укажите выражения,значения которых равны: a)1,15²-0,12² б)(7,6-0,54)² (1,15-0,12)² 7,6²-2·7,6·0,54+0,54² (1,15-0.12)·(1,15+0,12) (7,6-0,54)·(7,6+0,54) · ·Заранее спосибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
;(7,6 - 0,54)²= 7,06²= 49,8436 7,6² - 2 * 7,6 * 0,54 + 0,54²= 57,76 - 8,208 + 0,2916= 49,8436 (7,6 - 0,54) * (7,6 + 0,54)= 7,06 * 8,14= 57,4684
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