В ведре 8л молока,а в кувшине 3л.на сколько меньше литров молока в кувшине чем в вед??е? как правельно росписать задание ? Ответ всем ясно 8-3=5(л).

Математика
В ведре 8л молока,а в кувшине 3л.на сколько меньше литров молока в кувшине чем в вед??е? как правельно росписать задание ? Ответ всем ясно 8-3=5(л).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведро - 8 л           Кувшин - 3 л  (двойная стрелка на подобие той, что на картинке) (справа от стрелки напиши "на сколько?" а дальше решай как обычно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите найти правила на английском про поведения на кухни
Ответить
Математика
Г)(5/16•13/18)•(18/26•16/25) д)21/22•(22/23•24/25)•23/24 е)32/33•52/53•(53/52•33/34
Ответить
Математика
Помогите пожалуста решить срочно !!!!!! Ширина прямоугольника 6 см что состовляет 1/5 его длины.Найди периметр этого прямоугольника
Ответить
Математика
Наташа купила книгу авторучку и общую тетрадь за всю покупку она заплатила 186 руб. тетрадей влияние в 2 раза а ручка дороже тетради на 18 руб. Ско...
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите составить уравнения реакций: метан->бутан->метилпропан; Заранее спасибо!!!)))
Ответить