В ведре 8л молока,а в кувшине 3л.на сколько меньше литров молока в кувшине чем в вед??е? как правельно росписать задание ? Ответ всем ясно 8-3=5(л).
Математика
В ведре 8л молока,а в кувшине 3л.на сколько меньше литров молока в кувшине чем в вед??е? как правельно росписать задание ? Ответ всем ясно 8-3=5(л).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведро - 8 л Кувшин - 3 л (двойная стрелка на подобие той, что на картинке) (справа от стрелки напиши "на сколько?" а дальше решай как обычно
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