Ребят, срочно надо выдуманное небрльшое интервью с писателем, из перечисленных ниже (кто то один): 1.А.С.Пушкин 2. Пастернак 3. Лев Толстой 4. Максим Горький 5.или какой нибудь другой

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Я взяла Пушкина) - Почему образ вашей няни Арины Родионовны часто встречается в ваших произведениях? - Я очень любил и ценил свою няню. Она провела со мной много времени. Она с легкостью могла бы заменить мне мать, с ней связана большая часть моего детства, и сам я безмерно благодарен ей. - Что вы можете сказать об учебе в Царскосельским Лицее? - Время проведенное там многому научило меня. Там я подружился с такими знаменитыми в будущем людьми как Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг и многими другими. Именно тогда я начал писать впервые. А в 1814 году было опубликовано мое первое стихотворение «К другу стихотворцу». - как вы относились к помесью вашего отца? - я любил бывать в болдино. Ну на самом деле был я там лишь три раза, и между прочим именно там я написал такие произведения как «Болдинская осень», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Бесы», а также был закончен роман «Евгений Онегин».