Морфологический разбор прилагательного Жаркий день

Гость: Гость:

1.Жаркий (день) - имя прилагательное, обозначает признак предмета, (какой?) ; 2.Морфологические признаки: а) Н. ф. - жаркий; б) Постоянные признаки: качественное прилагательное; в) Непостоянные признаки: в м. р. , в ед. ч. , в И. п. ; 3.Синтаксическая роль: день (какой? ) жаркий - определение.