Найди ошибки и Исправь их появились первые весенние цветы вылетают на свет

Русский язык
Найди ошибки и Исправь их появились первые весенние цветы вылетают на свет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто вылетает-то? а так, точка между цветы и вылетают. Будкт примерно так: Появились первые весенние цветы. Вылетают на свет..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни безударные гласные в предложении. Под Новый год они украсили ёлку ягодами.
Ответить
Другие предметы
Что имеет один глаз но не видит?
Ответить
Английский язык
You can buy something to wear there Помогите разгадать слово... Пж..
Ответить
Химия
Определите степень окисления каждого элемента,укажите окислитель,восстановител?? процессы окисления,восстановления,расставьте коэффициенты методом ...
Ответить
Английский язык
Даю 40 баллов пожалуйста помогите
Ответить