Найди ошибки и Исправь их появились первые весенние цветы вылетают на свет
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Найди ошибки и Исправь их появились первые весенние цветы вылетают на свет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто вылетает-то? а так, точка между цветы и вылетают. Будкт примерно так: Появились первые весенние цветы. Вылетают на свет..
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