Срочно !!!!! О чем рассказывается в произведение Пушкина Дубровский ?Имена и фамили?? всех героев

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Роман «Дубровский» занимает важное место в русской культуре и является одним из основных произведений русской классической литературы, изучаемых в школе. В «Дубровском» Пушкин с присущим ему реализмом отразил широкую картину жизни русского провинциального дворянства и общественную ситуацию, типичную как для второй половины XVIII века, так и для пушкинской современности. Здесь четко противопоставлены друг другу два мира – мир помещиков и мир крепостных крестьян. Героями романа стали обыкновенные люди, чьи действия и поступки обусловлены эпохой, сложившейся в результате процессов, вызванных петровскими реформами. Захватывающий сюжет «Дубровского» держит читателя в напряжении от начала и до конца. Судьба «благородного разбойника» , который с помощью оружия пытается восстановить справедливость и освободить любимую женщину из плена ненавистного замужества, никого не оставляет равнодушным. Это произведение принадлежит к высочайшим достижениям русского социального романа и является еще одним подтверждением гениальности А. С. Пушкина и многогранности его таланта