Вам помогут рисунки и название животных : слон, страус, раффлезия,колибри,синий,се??войя, гепард.

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Самая маленькая в мире птица- колибри Самый большой в мире цветок - раффлезия Самое крупное и очень сильное наземное млекопитающее- слон Самое крупное водное млекопитающее- синий кит Самый быстрый зверь- гепард Самая крупная птица , которая не умеет летать - страус Самое высокое в мире дерево - секвойя