Решите уравнения с проверкой 1) 16, 1-(х-3,8)=11,3 2) 25,34-(2,7+у) = 15,34
Математика
Решите уравнения с проверкой 1) 16, 1-(х-3,8)=11,3 2) 25,34-(2,7+у) = 15,34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16,1-(х-3,8)=11,3 16,1-х-3,8-11,3=0 -х=-16,1+3,8+11,3 -х=-10 х=10 2)25,34-(2,7+у)=15,34 25,34-2,7+у-15,34=0 у=-25,35+2,7+15,34 у=-974
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