Переведите,прошу,срочно надо! Ten sixty-six, nineteen ninety-four, seventeen nineteen, twenty eleven, eighteen fifty-seven.

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Переведите,прошу,срочно надо! Ten sixty-six, nineteen ninety-four, seventeen nineteen, twenty eleven, eighteen fifty-seven.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десять шестьдесят-шесть, девятнадцать девяносто-четыре, семнадцать девятнадцать, двадцать одиннадцать, восемнадцать пятьдесят-семь.
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