Образуйте формы повелительного наклонения ед.ч. от следующих глаголов: Класть, бежать, гнать, карать, беречь, зудеть, петь, хлопать, печь, рыть, катать, пережить, засмотреться, перебраться, быть

Русский язык
Образуйте формы повелительного наклонения ед.ч. от следующих глаголов: Класть, бежать, гнать, карать, беречь, зудеть, петь, хлопать, печь, рыть, катать, пережить, засмотреться, перебраться, быть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клади, беги, гони,карай,береги,зуди,пой,хлопай,пеки,рой,кати,переживи, засмотрись, переберись, будь.
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