Выпуская каждый день одинаковое количество машин зовут изготовил 2800 машин за 20 дней. Сколько машин выпустят за завод следующие 36 дней если он ежедневно будет плоскость на 12 машин больше чем раньше? Ответьте рожалуйста!
Математика
Выпуская каждый день одинаковое количество машин зовут изготовил 2800 машин за 20 дней. Сколько машин выпустят за завод следующие 36 дней если он ежедневно будет плоскость на 12 машин больше чем раньше? Ответьте рожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение - 1) 2800\20=140 машин выпускал завод изначально 2) 140+12=152 машины будет выпускать завод ежедневно 3) 152*36=5472 машины выпустит завод за 36 дней. Ответ - За следующие 36 дней завод выпустит 5472 машины.
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