Выпуская каждый день одинаковое количество машин зовут изготовил 2800 машин за 20 дней. Сколько машин выпустят за завод следующие 36 дней если он ежедневно будет плоскость на 12 машин больше чем раньше? Ответьте рожалуйста!

Математика

Выпуская каждый день одинаковое количество машин зовут изготовил 2800 машин за 20 дней. Сколько машин выпустят за завод следующие 36 дней если он ежедневно будет плоскость на 12 машин больше чем раньше? Ответьте рожалуйста!

Автор: Гость