Придумай и запиши приглашение на детский праздник используй пришедшие из французского языка слова афиша карусель аттракцион сюрприз и пришедшие из немецкого языка слова фокус фейерверк

Гость: Гость:

Дорогие ребята! Приглашаю вас на праздник. Там будут карусели, аттракционы и будут показываться разные фокусы. Каждому ребенку будут раздаваться различные сюрпризы: игрушки и сладости. В конце праздника будет фейерверк. всё?