Придумай и запиши приглашение на детский праздник используй пришедшие из французского языка слова афиша карусель аттракцион сюрприз и пришедшие из немецкого языка слова фокус фейерверк
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Придумай и запиши приглашение на детский праздник используй пришедшие из французского языка слова афиша карусель аттракцион сюрприз и пришедшие из немецкого языка слова фокус фейерверк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогие ребята! Приглашаю вас на праздник. Там будут карусели, аттракционы и будут показываться разные фокусы. Каждому ребенку будут раздаваться различные сюрпризы: игрушки и сладости. В конце праздника будет фейерверк. всё?
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