Задача после того как в библиотеке расставили на полки 28 книг ,осталось расставит?? в 2 раза меньше книг, чем расставили .сколько всего книг надо было расставить на полки

Математика

Задача после того как в библиотеке расставили на полки 28 книг ,осталось расставит?? в 2 раза меньше книг, чем расставили .сколько всего книг надо было расставить на полки

Автор: Гость