Задача после того как в библиотеке расставили на полки 28 книг ,осталось расставит?? в 2 раза меньше книг, чем расставили .сколько всего книг надо было расставить на полки

Математика
Задача после того как в библиотеке расставили на полки 28 книг ,осталось расставит?? в 2 раза меньше книг, чем расставили .сколько всего книг надо было расставить на полки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28/2=14 книг осталось рассавить 28+14=42 книги всего
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