Как решить задачу 2??/?/?????

Математика
Как решить задачу 2??/?/?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17*212=20*210=420000 2)40*480=1920000 3)70*610=4270000 4)680*20=1360000 5)880*80=7040000 6) 700*70=4900000 7)1270*70=8890000 8)4980*20=9960000 9)40*7900=31600000
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