Почему М.Горький называет Данко гордым смельчаком?
Литература
Почему М.Горький называет Данко гордым смельчаком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно он был очень смелый и так ево назвали за смелость
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