Помогите плиз только обведёные

Математика
Помогите плиз только обведёные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости я ничего незнаю математика не мой предмет если это знаешь, то помоги мне
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