Помогите плиз только обведёные
Математика
Помогите плиз только обведёные
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Гость:
Прости я ничего незнаю математика не мой предмет если это знаешь, то помоги мне
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