Режиссёр. Какую работ выполняют люди этой профессии? Какие качества характера ты ??читаешь наиболее важным для людей этой профессии? Назови два-три качества.

Окружающий мир
Режиссёр. Какую работ выполняют люди этой профессии? Какие качества характера ты ??читаешь наиболее важным для людей этой профессии? Назови два-три качества.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это творческий работник. В основном работают в театре, кино, цирке.  Важные качества: терпеливость, умение различать фальшивое и натуральное поведение человека, а так же чувствительность.
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