Фермер в течении 3 дней сдавал выращенные на своем хозяйстве помидоры на консервн??й завод. Деньги полученные фермером за каждый день не перевышали 500 рублей. Укажите наименьшее количество денег (купюрами) ,полученных фермером...

Математика
Фермер в течении 3 дней сдавал выращенные на своем хозяйстве помидоры на консервн??й завод. Деньги полученные фермером за каждый день не перевышали 500 рублей. Укажите наименьшее количество денег (купюрами) ,полученных фермером за один день, если сумма полученных денег за три? дня равна 1200 рублей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:3=400 за три дня
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