Срочно! Дам 50 баллов с подробным объяснением! Вычислить интеграл: 1.}от 1 до 2(3x^2-2\x^3)dx }-интеграл 2.}от -1 до 2 (2x+1)^4dx Найти площадь фигуры (очень подробно с рисунком y=5-x^2, y=1

Алгебра

Срочно! Дам 50 баллов с подробным объяснением! Вычислить интеграл: 1.}от 1 до 2(3x^2-2\x^3)dx }-интеграл 2.}от -1 до 2 (2x+1)^4dx Найти площадь фигуры (очень подробно с рисунком y=5-x^2, y=1

Автор: Гость