СРОЧНО!!! Гигиена воды на предприятиях общественного питания.

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Предприятия общественного питания обеспечиваются водой централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предусматривается единая водопроводная сеть для подачи воды в достаточном количестве и питьевого качества для всех целей и нужд предприятия. На крупных предприятиях в случае недостаточной обеспеченности водой возможна подводка сети технического водопровода для противопожарных целей и поливки участка при условии окрашивания труб красной или другой сигнальной краской и соответствующей маркировки.