СРОЧНО!!!! луч OD делит угол AOB на 2 угла. угол AOB= 120 градусов, а угол AOD на 16 градусов ме??ьше угла DOB. найдите угол DOB

Математика
СРОЧНО!!!! луч OD делит угол AOB на 2 угла. угол AOB= 120 градусов, а угол AOD на 16 градусов ме??ьше угла DOB. найдите угол DOB
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- угл DOB , х-16-AOD х+ (х+16)=120 х²+16=120 х²=120-16 х²=104 х=10.2
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