СРОЧНО!!!! луч OD делит угол AOB на 2 угла. угол AOB= 120 градусов, а угол AOD на 16 градусов ме??ьше угла DOB. найдите угол DOB

Математика

СРОЧНО!!!! луч OD делит угол AOB на 2 угла. угол AOB= 120 градусов, а угол AOD на 16 градусов ме??ьше угла DOB. найдите угол DOB

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