Помогите сделать 10,1 1,8 буду очень благодарен.

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10) Пусть на второй полке X книг, тогда на первой полке 3X. Уравнение. 3Х - 3 = Х+7 Решаем 3Х-3=Х+7 3Х-Х=7+3 2Х=10 Х=5. _______ На второй полке 5 книг. На первой в 3 раза больше, значит 5*3 = 15. Ответ: На первой полке 15 книг, на второй 5. 11) 2|x|=x+4 2|x|-x=4 x=4. (Могло быть -4, но при -4 уравнение не решается). 12) Пусть Х - цена учебника по геометрии. Тогда Х+2 - цена учебника по алгебре. Составим уравнение: 3(x+2)+5x=154 8x+6=154 8x=148 x=18,5. Математика: 18,5 + 2 = 20,5 Ответ: 18,5 - геометрия, 20,5 - математика.