Срочно на старом пузырьке Алиса увидела полустёршуюся надпись:,,4 таблеток".,,Наверное,-подумала она,-перед 4 должна была стоять ещё одна цифра,и это...". (Алиса в стране чудес) (а)9 (б)5 (в)3 (г)2 (д)1
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Срочно на старом пузырьке Алиса увидела полустёршуюся надпись:,,4 таблеток".,,Наверное,-подумала она,-перед 4 должна была стоять ещё одна цифра,и это...". (Алиса в стране чудес) (а)9 (б)5 (в)3 (г)2 (д)1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) правильный ответ это правильныый ответ))
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