Срочно на старом пузырьке Алиса увидела полустёршуюся надпись:,,4 таблеток".,,Наверное,-подумала она,-перед 4 должна была стоять ещё одна цифра,и это...". (Алиса в стране чудес) (а)9 (б)5 (в)3 (г)2 (д)1

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Срочно на старом пузырьке Алиса увидела полустёршуюся надпись:,,4 таблеток".,,Наверное,-подумала она,-перед 4 должна была стоять ещё одна цифра,и это...". (Алиса в стране чудес) (а)9 (б)5 (в)3 (г)2 (д)1

Автор: Гость