СРОЧНО! на тело массой 650 грамм действует сила 5 ньютонов. Какое ускорение получит ??ело?
Физика
СРОЧНО! на тело массой 650 грамм действует сила 5 ньютонов. Какое ускорение получит ??ело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=650 г=0,65 кг F=ma; a=F/m; F=5 H a=5/0,65=7,69 м.с. a-?
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