СРОЧНО! на тело массой 650 грамм действует сила 5 ньютонов. Какое ускорение получит ??ело?

Физика
СРОЧНО! на тело массой 650 грамм действует сила 5 ньютонов. Какое ускорение получит ??ело?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=650 г=0,65 кг                 F=ma;  a=F/m; F=5 H                                  a=5/0,65=7,69 м.с. a-?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите разность чисел 500 и 50
Ответить
Английский язык
Why wasn't his friend annoyed?
Ответить
Математика
Мальчик принес из леса орехи половину своих орехов он отдал сестре А вторую полов??ну он отдал брату у него Осталось 4 ореха . сколько орехов было ...
Ответить
Математика
Обьясните пожалуйста периметр и площадь очень прошу
Ответить
Математика
8*100^n/2^(2n+1)*5^(2n-2) Упростите выражение
Ответить