Мальчик принес из леса орехи половину своих орехов он отдал сестре А вторую полов??ну он отдал брату у него Осталось 4 ореха . сколько орехов было сначала? помогите!!! пожалуйста! !!!!!!!

Математика

Мальчик принес из леса орехи половину своих орехов он отдал сестре А вторую полов??ну он отдал брату у него Осталось 4 ореха . сколько орехов было сначала? помогите!!! пожалуйста! !!!!!!!

Автор: Гость