Мальчик принес из леса орехи половину своих орехов он отдал сестре А вторую полов??ну он отдал брату у него Осталось 4 ореха . сколько орехов было сначала? помогите!!! пожалуйста! !!!!!!!
Математика
Мальчик принес из леса орехи половину своих орехов он отдал сестре А вторую полов??ну он отдал брату у него Осталось 4 ореха . сколько орехов было сначала? помогите!!! пожалуйста! !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сестре- 50% Брату-25 % Себе - 25% 4 ореха 1) 4+4=8 орехов отдал сестре 2)8:2=4 орехов отдал брату 3) 8+4+4=16 орехов Ответ: 16 Орехов было сначала
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