Фантастический рассказ про каникулы

Гость: Гость:

На этих каникулах я побывал вкзде. И в Египие, там я вмдел самого Фараона, и на Марсе, там я нашел новых жрузей- юманцев, и в Стране Чудес, там мне провели экскурсию Алиса и Безумный Шляпник. Марс на самом деле очень хорошая планета, на которой есть вода и воздух, а еще Марс зеленый, небо там фиолетовое. Вобщем у меня были отличные каникулы!