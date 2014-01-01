Срочно!! Надо написать рассказ о Санкт-Питербурге

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Санкт-Петербург – это самый северный среди крупнейших городов мира, город мостов и островов, музеев и дворцов, соборов и парков. Это город величественных зданий, мощных инженерных сооружений, величавых набережных. Население Санкт-Петербурга по состоянию на 2014 год превышает пять миллионов человек. Город построен по воле царя Петра I. Стремление стать «твёрдой ногой» у Балтики возникло в народе задолго до Петра I. Но лишь благодаря несгибаемой воле Великого Преобразователя, царя Петра I, смелый замысел был осуществлён. Цель у Петра была следующая: прорубить «окно» в Европу, укрепить своё владычество там, где это было необходимо. Появление нового города отвечало этой цели. Заячий остров, который приглянулся царю в качестве первой территории для застройки, во времена Петра был невелик. Но царь и его сподвижники быстро оценили стратегическую значимость острова. Здесь и был дан старт строительству нового объекта – крепости, которая получила название Петропавловской. Это произошло 16 мая 1703 года. Отсюда начинался город Санкт-Петербург. Город, ставший впоследствии блистательным, сиятельным. Он замечателен по многим параметрам. По количеству и важности своих достопримечательностей, по исторической значимости, по культурному наследию, по величию и красоте. Первые здания Петербурга — домик Петра Великого и громаднейший дом Меньшикова на Васильевском острове; а первые улицы – Большая и Малая Дворянские, Посадская и другие. В 1713 году, на берегу Невы, близ Фонтанки, был построен Летний дворец Петра, и при нём разбит сад под названием Летний. Санкт-Петербург – это город, где живут красота и любовь. Мы любим его за скромные, тихие улочки и удивляющие своей красотой проспекты (особенно Невский), за белые ночи и гордые реки, за ту особую атмосферу, которая царит здесь всегда. Мы любим Санкт-Петербург за то, что с ним связаны имена Пушкина и Гоголя, Блока и Достоевского, Чайковского и Римского-Корсакова. Мы любим Санкт-Петербург за его величавые здания и сооружения. За Исаакиевский собор и Зимний дворец, за Русский музей и Адмиралтейство, за Аничков мост и Медного всадника.