Срочно помогите мне Пожалуйста упражнение B C
Английский язык
Срочно помогите мне Пожалуйста упражнение B C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A in the picture 1- girls eats 2-wash in bathroom 3-girl is relax 4-(я честно говоря не понимаю что там,напиши)girl went for a walk. 5-drink a tea
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