Помогите , не пойму кто такие ))))

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Помогите , не пойму кто такие ))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 буратина. Остальных я не знаю
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