Сравните: 147000см 14700дм; 147000см 147м; 147000м 1470км; 147000см2 14700дм2; 147000см3 147л; 147000мм2 1470см2;
Математика
Сравните: 147000см 14700дм; 147000см 147м; 147000м 1470км; 147000см2 14700дм2; 147000см3 147л; 147000мм2 1470см2;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
147000см=14700дм 147000см>14м 147000м <1470км 147000см2 <14700дм2 147000см3=147000л 147000мм2=1470см2
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