Приведите уравнение к виду ax²+bx+c=0 1)(x+1)(x+1)=0 2)x(x+3)=4 3)(x+1)(x-2)=0 4)3(x²-1)=2(x+4)²
Математика
Приведите уравнение к виду ax²+bx+c=0 1)(x+1)(x+1)=0 2)x(x+3)=4 3)(x+1)(x-2)=0 4)3(x²-1)=2(x+4)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х^2+х+х+1=0 х^2+2х+1=0 2) х^2+3х=4 х^2+3х-4=0 3) 3(х^2-2х+х-2)=0 3х^2-6х+3х-6=0 3х^2-3х-6=0 х^2-х-2=0 4) 3x^2-3=2(x^2+8x+16) 3x^2-3=2x^2+16x+32 x^2-16x-35=0
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