У Мамы было 445(руб),А у папы на 234(руб) больше,А у их дочки Маши на 178(руб) меньше,А у их сына неизвестно..... Сколько всего у сына денег ???

Математика

У Мамы было 445(руб),А у папы на 234(руб) больше,А у их дочки Маши на 178(руб) меньше,А у их сына неизвестно..... Сколько всего у сына денег ???

Автор: Гость