У Мамы было 445(руб),А у папы на 234(руб) больше,А у их дочки Маши на 178(руб) меньше,А у их сына неизвестно..... Сколько всего у сына денег ???
Математика
У Мамы было 445(руб),А у папы на 234(руб) больше,А у их дочки Маши на 178(руб) меньше,А у их сына неизвестно..... Сколько всего у сына денег ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
445+234=679 679-178=501
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