У меня контроля работа. Пожалуйста помогите все эти задачи решить а б в г. У меня 15 ??ин

Алгебра
У меня контроля работа. Пожалуйста помогите все эти задачи решить а б в г. У меня 15 ??ин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4а б)9/y в)(m-n)/3 г) плохо видно 
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