Решите уравнение х^2+3x+2=0
Алгебра
Решите уравнение х^2+3x+2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виэтта: х1+х2=-3; х1*х2=2; х1=-1 х2=-2
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