Как умножить 20×56:53

Математика
Как умножить 20×56:53
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала умножаешь 20 на 56 и потом делишь на 53
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