28:(2b-6)=7 КАК ПЛИЗЗЗ

Математика
28:(2b-6)=7 КАК ПЛИЗЗЗ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2b-6=28/7 2b-6=4 2b=6+4 2b=10 b=10/2 b=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите на английский, пожалуйста 1. Я бы хотела отдохнуть у моря этим летом. 2. Эти места известны своей историей и традициями. 3. Он ра...
Ответить
Математика
Огород имеет форму прямоугольника,длина которого 90 м,а ширина 80 м.1/4 часть всей площади занимает картофель,а 1/2 часть оставшейся-помидоры,остал...
Ответить
Математика
Составь и реши 4 3 2 +3
Ответить
Английский язык
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, срочно надо решить стр 25 № 2; стр 26 № 4, 5
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций. Ca->Ca(OH)2->CaCo3->Ca(HCO3)2->CaCl2->AgCl
Ответить