28:(2b-6)=7 КАК ПЛИЗЗЗ
Математика
28:(2b-6)=7 КАК ПЛИЗЗЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2b-6=28/7 2b-6=4 2b=6+4 2b=10 b=10/2 b=5
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