Напишите уравнения реакций. Ca-gt;Ca(OH)2-gt;CaCo3-gt;Ca(HCO3)2-gt;CaCl2-gt;AgCl
Химия
Напишите уравнения реакций. Ca-gt;Ca(OH)2-gt;CaCo3-gt;Ca(HCO3)2-gt;CaCl2-gt;AgCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2OCaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2Ca(HCO3)2 + 2HCl -> CaCl2 + 2CO2 + 2H2OCaCl2 + 2AgNO3 -> Ca(NO3)2 + 2AgCl
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