Переведите на английский, пожалуйста 1. Я бы хотела отдохнуть у моря этим летом. 2. Эти места известны своей историей и традициями. 3. Он работает в сфере туризма. 4. Ему очень нравится осматривать достопримечательности. ...
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Переведите на английский, пожалуйста 1. Я бы хотела отдохнуть у моря этим летом. 2. Эти места известны своей историей и традициями. 3. Он работает в сфере туризма. 4. Ему очень нравится осматривать достопримечательности. 5. Фирма «Санта-Авиа» занимается организацией, как индивидуальны, так и групповых туров в различные уголки мира. 6. Один из главных принципов в работе данного туроператора – это индивидуальный подход к каждому клиенту. 7. Детский языковой лагерь в Таиланде – это прекрасная возможность отлично отдохнуть на море, посетить множество удивительных мест, получить массу впечатлений, а также совершенствовать свои знания английского языка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)I would like to relax by the sea this summer. 2. These places are known for their history and traditions.
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