Огород имеет форму прямоугольника,длина которого 90 м,а ширина 80 м.1/4 часть всей площади занимает картофель,а 1/2 часть оставшейся-помидоры,остальное-огурцы.Какую площадь занимают огурцы????
Математика
Огород имеет форму прямоугольника,длина которого 90 м,а ширина 80 м.1/4 часть всей площади занимает картофель,а 1/2 часть оставшейся-помидоры,остальное-огурцы.Какую площадь занимают огурцы????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 90х80=7200(м2)-площадь огорода. 2. 7200:4=1800(м2)-занимает картофель. 3. 7200:2=3600(м2)-занимают помидоры. 4. 1800+3600=5400(м2)-занимают помидоры и картофель. 5. 7200-5400=1800(м2) Ответ: 1800 м2. занимают огурцы.
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