Каким законом объясняется нахождение основной части пара в тропосфере кто открыл закон

Окружающий мир
Каким законом объясняется нахождение основной части пара в тропосфере кто открыл закон
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Гость:
Парниковый эфект в тропосфере
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