Спишите.докажите,что в некоторых словах нет приставок на -з,-с, для этого разберите их по составу . восток,восстановить, здоровье, беззаботный, здесь,сдержать, испортить, история, разноцветный,развесёлый
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Спишите.докажите,что в некоторых словах нет приставок на -з,-с, для этого разберите их по составу . восток,восстановить, здоровье, беззаботный, здесь,сдержать, испортить, история, разноцветный,развесёлый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
восток— корень восстанов— корень; и— суффикс; ть— окончание здоровь — корень, е — окончание, без— префикс (приставка) забот— корень н— суффикс ый— окончание здесь— корень с— префикс (приставка) держ— корень а— суффикс ть— окончание ис— префикс (приставка) порт— корень и— суффикс ть— окончание истори — корень, я — окончание, разн-корень о-интерфикс цвет— корень н— суффикс ый— окончание раз— префикс (приставка) весёл— корень ый— окончание
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