Спишите.докажите,что в некоторых словах нет приставок на -з,-с, для этого разберите их по составу . восток,восстановить, здоровье, беззаботный, здесь,сдержать, испортить, история, разноцветный,развесёлый

Русский язык
Спишите.докажите,что в некоторых словах нет приставок на -з,-с, для этого разберите их по составу . восток,восстановить, здоровье, беззаботный, здесь,сдержать, испортить, история, разноцветный,развесёлый
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
восток— корень восстанов— корень;  и— суффикс;  ть— окончание здоровь — корень,   е — окончание,  без— префикс (приставка)  забот— корень  н— суффикс   ый— окончание здесь— корень с— префикс (приставка)   держ— корень     а— суффикс    ть— окончание ис— префикс (приставка)    порт— корень   и— суффикс   ть— окончание истори — корень,   я — окончание,  разн-корень  о-интерфикс   цвет— корень   н— суффикс   ый— окончание раз— префикс (приставка) весёл— корень   ый— окончание
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