Спишите.докажите,что в некоторых словах нет приставок на -з,-с, для этого разберите их по составу . восток,восстановить, здоровье, беззаботный, здесь,сдержать, испортить, история, разноцветный,развесёлый

Русский язык

Спишите.докажите,что в некоторых словах нет приставок на -з,-с, для этого разберите их по составу . восток,восстановить, здоровье, беззаботный, здесь,сдержать, испортить, история, разноцветный,развесёлый

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