216 в степени логарифм 7 по основанию 6
Математика
216 в степени логарифм 7 по основанию 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 6 в степени логарифм 7 по основанию 6 будет равно 7, а 216 равно 6 в степени 3, то
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