Когда ИНОПИК путешествовал по нашей планете вместе с ПОНИ они пользовались такси на котором стаял знак ?ЗНАК АЕСЛИ инопик путешествовал один такси останавливали без этого знака Что может означать этот знак кто пользуется услуга...

Математика
Когда ИНОПИК путешествовал по нашей планете вместе с ПОНИ они пользовались такси на котором стаял знак ?ЗНАК АЕСЛИ инопик путешествовал один такси останавливали без этого знака Что может означать этот знак кто пользуется услугами этого такси?
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Гость:
Знак на машине таксиста "Шашка таксиста,,
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