Срочно надо зделать звуко-буквеный разбор слова кричат
Русский язык
Срочно надо зделать звуко-буквеный разбор слова кричат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К[к]-СОГЛАСН,ГЛУХ,ПАРН,ТВЕРД. Р[Р]-СОГЛАСН,ЗВОНК,НЕПАРН,МЯГК,СОНОРНЫЙ. И[И]-ГЛАСН,БЕЗУДАРН. Ч[Ч]-СОГЛАСН,ГЛУХ,НЕПАРН,МЯГК,СОНОРН А[А]-ГЛАСН,УДАРНЫЙ. Т[Т]-СОГЛАСН,ГЛУХ,ПАРН,ТВЕРД.
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